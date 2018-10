CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta martedì 23 ottobre alle ore 10,00 parteciperà alla cerimonia di intitolazione di via Letizia Colajanni, strada che congiunge via Luigi Monaco (di fronte l’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia) con via Due Fontane.

L’Amministrazione comunale, dopo avere intitolato la “Casa delle Culture e del Volontariato” a Letizia Colajanni, su richiesta dell’associazione Onde donneinmovimento e dell’associazione Toponomastica femminile che intendono valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della società anche attraverso la toponomastica, ha accolto la richiesta di intitolarle la strada dove sorgeva la casa Colajanni.

L’amministrazione Comunale ha condiviso l’ obiettivo dell’associazione di far conoscere la storia di Letizia Colajanni, nata e vissuta a Caltanissetta, figura rappresentativa della nostra città, per conservarne la memoria affinché se ne faccia tesoro per il futuro.

Dopo la cerimonia, alle 10,30 nel plesso scolastico Rosso di San Secondo si terrà il convegno “Vi raccontiamo Letizia” che ha proprio questa finalità. L’Amministrazione Comunale ha invitato una rappresentanza delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’Associazione Onde donneinmovimento, per dare sostanza e contenuto all’intitolazione, ha bandito un’edizione speciale del concorso letterario “Lettere a Letizia” riservato a studenti e studentesse delle scuole di primo e secondo grado di Caltanissetta.

Per partecipare al Concorso si deve scrivere una lettera a Letizia con le modalità indicate nel bando. Le lettere dovranno essere inviata, entro il 15 dicembre 2018 esclusivamente per via telematica a:onde.concorsoletterealetizia@gmail.comin formato Word doc.

Il bando è stato già inviato formalmente alle scuole a fine settembre.

