Un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, e’ morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro avvenuto la notte scorsa sulla Statale Catania-Gela, in territorio di Mineo. La vittima era alla guida di una Fiat Multipla, con a bordo altri quattro passeggeri, che per cause in corso di accertamento si e’ scontrata con un autocarro che trasportava ortaggi Anche il conducente del camion e’ rimasto ferito e ricoverati nell’ospedale di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. (Foto di repertorio)

