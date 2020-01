CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. In merito alla lettera inviata da Caltanissetta Protagonista a vari organi di informazione in data 21 gennaio, i sottoscritti Consiglieri Comunali Oscar Aiello, Marina Mancuso, Anna Polidoro, Federica Scalia e Maria Antonietta Schirmenti, componenti la I Commissione Consiliare Permanente, tengono a precisare che lunedì scorso, presente anche il Consigliere Comunale Giovanna Mulè, è stato invitato in audizione il Comandante del Corpo di Polizia Municipale colonnello Diego Peruga.

Egli, a margine della seduta dedicata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al Piano di Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale, ha manifestato l’auspicio di intitolare il Comando di via De Gasperi a una figura che abbia autorevolmente rappresentato i valori e i principi che da sempre caratterizzano l’operato degli agenti di Polizia Municipale, aggiungendo che ad esempio l’ex Comandante Biagio Bruno ben corrisponderebbe a tale figura.

Appare dunque singolare, all’indomani della suddetta seduta della Commissione Consiliare, la diffusione del comunicato di Caltanissetta Protagonista che propone al Sindaco proprio quanto espresso dal Comandante Peruga in forma di semplice considerazione e desiderio.

Tanto si doveva per giusta informazione, I Consiglieri Comunali Oscar Aiello, Marina Mancuso, Anna Polidoro, Federica Scalia e Maria Antonietta Schirmenti.