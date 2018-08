MUSSOMELI – Opportunità di lavoro per soggetti disoccupati. Ne dà comunicazione il sindaco Catania: “Ho il piacere di comunicare che a giorni verrà pubblicato sulla GURS l’avviso n. 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni.

Al comune di Mussomeli, sono stati assegnati n. 6 cantieri per un importo pari a € 176.000,00 circa.

Entro 90 giorni provvederemo dunque alla realizzazione dei progetti esecutivi che verranno presentati al dipartimento come prevede l’ avviso pubblico.

I lavoratori che verranno impegnati nei cantieri sono quelli che ci verranno comunicati dal centro per l’impiego a seguito di pubblicazione della graduatoria (tra qualche giorno).

L’avvio dei cantieri permetterà di dare una boccata di ossigeno a persone che si trovano in stato di disoccupazione e si aggiunge ad analoghi provvedimenti (servizio civico) che ci hanno consentito in questi ultimi mesi di far lavorare decine di nostri concittadini. Sarà mia cura dare la massima diffusione dei progetti e delle procedure che verranno messe in campo”. (Il Sindaco Giuseppe Catania)

Mi piace: Mi piace Caricamento...