Manca ormai poco meno di un mese al tanto atteso matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, che si stanno già da tempo sbizzarrendo con i preparativi per le nozze, a dir poco anticonvenzionali secondo i rumors. La celebre coppia si sposerà il 1° settembre a Noto, in provincia di Siracusa. Nessun rito religioso e niente battesimo per il figlio Leone, ma un’atmosfera gioiosa e dai tratti californiani, con una ruota panoramica e tante luci colorate. A svelarlo sarebbero stati gli stessi sposi con un video Instagram in cui avrebbero rivelato ai fan le partecipazioni del matrimonio, con tanto di didascalia “Inviti per il matrimonio sobri ne abbiamo?”. Già, perché gli inviti della coppia sono tutt’altro che sobri. Originali e colorate, i promessi sposi avrebbero pensato a delle partecipazioni in 3D raffiguranti Chiara Ferragni e Fedez che si baciano in primo piano circondati da palme, colori e fuochi d’artificio. Alle loro spalle una ruota panoramica e l’ormai noto hashtag #TheFerragnez. Di inviti del genere se ne sono visti ben pochi, ma da una coppia di influencer così particolare non ci si poteva aspettare il classico biglietto in cartoncino color crema; anzi, è probabile che in futuro se ne vedranno ben pochi.

Il matrimonio del futuro: come saranno le partecipazioni di nozze?

Se si provasse a fare qualche passo avanti negli anni, e nemmeno troppo in là, sarebbe difficile immaginare di trovarsi ancora alle prese con i tradizionali inviti di matrimonio. Già da qualche anno, i più appassionati di tecnologia si sono cimentati nella realizzazione di partecipazioni interattive, destando lo stupore di tutti gli invitati. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata, infatti, è ormai possibile inviare inviti cartacei del tutto innovativi: basta inquadrarli con lo smartphone perché si dotino di un filmato o di un video messaggio registrato dagli sposi. Le partecipazioni di matrimonio non sono poi di certo le uniche a potersi servire dell’aiuto della tecnologia: come suggerito in un articolo di Alchimie Eventi, anche i menu, i biglietti di ringraziamento e gli album di foto possono ormai essere impreziositi da un messaggio interattivo che li renda più simpatici e creativi. Se oggi l’applicazione della realtà aumentata nella quotidianità rappresenta un’eccezione, tra qualche anno potrebbe rappresentare la norma. In quale altro campo potrebbero essere applicate simili tecnologie?

Il gioco in realtà virtuale, la frontiera dei Millennials

Quello del gaming è sicuramente uno dei settori ad aver subito maggiormente l’attrattiva di tecnologie come quella della realtà virtuale, che permette di rispondere al meglio alle esigenze della nuova generazione dei Millennials. Come evidenziato in un articolo della scorsa estate, se i grandi colossi di Internet si sono già cimentati nel lancio di esperienze di gioco immersive, più recente è la voce che anche i casinò potrebbero sfruttare la realtà virtuale per rendere l’esperienza di gioco più vicina alla realtà. Anche il mondo del gioco d’azzardo, come tutti i settori d’altronde, sembra quindi essersi adattato alle innovazioni sociali e tecnologiche: come spiegato in un articolo di Betway Casino, infatti, la passione per i giochi numerici è nota fin dall’antichità, ma è solo dal XVII secolo che si è cominciato a parlare di casinò nell’accezione moderna, grazie all’apertura del primo casinò di Venezia. Oggi, in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, è chiaro che anche le sale da gioco debbano adattarsi ai nuovi trend del mercato. Uno dei primi a farlo è stato il provider Microgaming, che in occasione dell’ICE 2016 ha presentato la sua prima roulette in VR, da giocare con un visore Oculus Rift. Per il momento, però, non si tratta di una realtà così diffusa.

Il settore industriale: macchinari e libretti di istruzioni

Un settore in cui la realtà aumentata potrebbe fungere da supporto è quello dell’industria. Secondo un recente articolo sui suoi ambiti applicativi, infatti, la realtà aumentata potrebbe trovare diversi sbocchi d’impiego in quest’ambito, sia per rendere più chiari e comprensibili i manuali di istruzioni che per spiegare il funzionamento dei macchinari attraverso simulazioni animate. A prescindere dall’industria di riferimento, la realtà aumentata sembra aver già attirato l’attenzione di molte aziende: dalle case automobilistiche per i servizi di assistenza e per la presentazione dei nuovi modelli, fino ai servizi di manutenzione per impianti, macchinari o dispositivi vari.

Se le tecnologie della realtà aumentata e della realtà virtuale sono oggi conosciute soprattutto nel settore del gaming, non significa che non siano e non saranno impiegate anche in altri settori: dall’ambito artistico-creativo per la realizzazione di album, biglietti e inviti, ai percorsi interattivi dei musei, fino al settore industriale, alle strutture mediche e agli uffici, anche solo per simulare la compilazione di un modulo. Chissà, forse saranno i Chiara Ferragni e Fedez del futuro a fare notizia con partecipazioni di matrimonio personalizzate e interattive, capaci di catapultare gli invitati direttamente nel mondo degli sposi, come se ricevessero gli inviti direttamente dalle loro mani.

