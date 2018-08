Brillano le stelle del Ruanda alla quindicesima edizione del Giro podistico di Sant’Ambrogio. Tempo record sia nella gara maschile, andata per il secondo anno consecutivo a Pontien Ntawuyirushintege che ha chiuso in 28’59”, sia tra le donne con Clementine Mukandanga che ha fermato le lancette del cronometro a 20’17”. Alla Siracusa Atletica la staffetta della legalità.

CEFALU’ – Si è disputata tra due ali di pubblico la quindicesima edizione del Giro podistico internazionale di Sant’Ambrogio. La manifestazione, corsasi sulla distanza dei dieci chilometri lungo le strade della frazione del comune di Cefalù, organizzata dalla Ascd Ambrosiana, ha incoronato per il secondo anno consecutivo il ruandese Pontien Ntawuyirushintege che ha concluso i dieci giri del percorso al tempo record di 28’59”. La stella africana ha fatto da lepre non lasciando nulla ai propri avversari, correndo in testa sin dal primo giro. Dietro, nessuno è riuscito a resistere al ritmo indiavolato del battistrada che ha vinto il Trofeo Nino Incaprera. La piazza d’onore è andata a Denise Bosire Kiyaka. Il keniano ha cercato di limitare il distacco ma si è poi accontentato della seconda posizione. Nota lieta della gara ambrosiana è stato il siciliano Alessio Terrasi che ha completato il podio.

Vera parata di stelle tra le donne, con un parterre internazionale di tutto rispetto che ha fatto entusiasmare il pubblico. Anche tra le dame non c’è stata storia con Clementine Mukandanga che ha letteralmente scavato il solco dietro di sé facendo suo il Trofeo Rita Atria con il tempo record di 20’17”. Gazzelle italiane dai nomi altisonanti alle spalle della vincitrice. Superba è stata la prestazione di Silvia La Barbera, seconda al termine, che si sta preparando in vista dei prossimi Campionati italiani in programma a settembre. Eccellente la terza posizione sul podio raggiunta da Alessia Tuccitto.

La staffetta della legalità, intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è stata corsa dalle rappresentative di alcune società sposrtive siciliane ed è andata alla Siracusa Atletica.

Classifica Trofeo Nino Incaprera

1) Pontien Ntawuyirushintege (Ruanda) in 28’59”

2) Denise Bosire Kiyaka (Kenya) a 1’34”

3) Alessio Terrasi (Italia) a 2’05”

4) Alessandro Brancato (Italia) a 3’10”

5) Mohamed Idrissi (Marocco) a un giro

Trofeo Rita Atria

1) Clementine Mukandanga (Ruanda) in 20’17”

2) Silvia La Barbera (Italia) a 20”

3) Alessia Tuccitto (Italia) a 1’25”

4) Anna Spagnoli (Italia) a 1’43”

5) Selinah Kangogo (Kenia) a 2’02”

