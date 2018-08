ACQUAVIVA PLATANI – “A distanza di poche ore dalla fine della intensa prima parte degli eventi estivi (sabato e domenica prossima festeggeremo la Madonna dell’ Annunziata) organizzati dall’ Amministrazione comunale e della Pro loco con la collaborazione della ASD Acquaviva e della Parrocchia, desidero fare dei ringraziamenti – il sindaco Salvatore Caruso che parla – a tutti coloro che con impegno e sacrificio hanno contribuito alla grandiosa riuscita delle serate. ringraziamento va alla Giunta e al consiglio comunale per il loro instancabile impegno. Ai Vigili Urbani, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e a tutti coloro che volontariamente hanno supportato l’organizzazione. Un particolare abbraccio lo dedico non solo ai residenti ma anche ai nostri cari emigrati che anche quest’anno hanno deciso di passare le loro vacanze nel nostro comune… ringrazio e saluto chi nonostante non è acquavivese ha scelto Acquaviva per passare qualche giorno in allegria e spensieratezza. Un ultimo saluto voglio rivolgerlo al nostro parroco Rosario per la fattiva collaborazione. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno. VIVA ACQUAVIVA!” Pausa di ferragosto e si riprende domenica prossima con la festa in onore di Maria SS. Annunziata.

