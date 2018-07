RAGUSA – Sequestrata, violentata e rapinata. Ore di terrore per una giovane di Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo la sua drammatica richiesta di aiuto, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa, hanno arrestato un 24enne vittoriese. La vittima ha raccontato che doveva incontrare il suo coetaneo che, dopo averla fatta salire a bordo di una moto, l’ha condotta contro la sua volonta’ in un luogo fuori mano, dove, all’interno di una casa diroccata, l’ha picchiata e ripetutamente violentata. Poi l’ha riaccompagnata a casa e, dopo averla minacciata di morte, le ha chiesto di consegnarle tutto il denaro di cui era in possesso. La donna ha quel punto e’ riuscita a scappare, a barricarsi nella sua abitazione e a chiamare il 112. Il gip ha disposto la reclusione del disoccupato nel carcere di Ragusa.

