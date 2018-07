SAN CATALDO. Saranno consegnati al Comune di San Cataldo il 16 luglio i cestelli per la raccolta differenziarta umido /organico nelle zone di ampliamento del servizio. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino ha infatti reso noto che, una volta pervenutagli la comunicazione che il prossimo 16 luglio saranno consegnati al Comune i cestelli per l’umido/organico, subito dopo comunicherà i luoghi e gli orari in cui ritirare il Kit di cestello e prima scorta di sacchetti biodegradabili. Nelle more della consegna, il sindaco ha invitato i cittadini a continuare ad utilizzare i loro cestelli per il deposito in prossimità degli ingressi delle loro abitazioni.

