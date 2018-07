Estate 2018, al Sicilia Outlet Village grande affluenza di visitatori stranieri e italiani. Bilancio positivo per la prima settimana di sconti: tutti in coda davanti agli store del lusso accessibile

«Nei primi giorni di saldi soprattutto gli outlet registrano numeri positivi e presenze massicce, in particolar modo grazie ai turisti stranieri, in primis giapponesi, cinesi e russi, presenti specialmente in questo periodo dell’anno»: le associazioni dei consumatori e di categoria parlano di 2 milioni di famiglie interessate in Sicilia, di un giro d’affari che terrà il ritmo dello scorso anno e di uno shopping che vedrà in prima linea principalmente i viaggiatori che visitano l’Isola.

La conferma arriva dal primo bilancio del Sicilia Outlet Village, che in questi giorni di saldi è stato preso d’assalto, nonostante le intense giornate di caldo. Un trend che ha avuto il suo picco questo weekend (7 e 8 luglio), con code davanti agli store, fatturati da record e flussi in crescita, che hanno superato il trend dello scorso anno.

Comprare il massimo spendendo il minimo senza rinunciare all’etichetta firmata: è questa la filosofia che spinge soprattutto gli stranieri amanti dei brand d’autore a fare tappa nel cuore della Sicilia, a metà tra Catania e Palermo, dove l’atmosfera elegante del Village è un richiamo per tutti coloro che percorrono l’autostrada. In questa terra dalla naturale vocazione turistica, anche lo shopping fa ormai parte delle destinazioni vacanziere, segnando una meta obbligata per migliaia di stranieri che si muovono da una parte e all’altra della costa per visitare le bellezze storiche e naturalistiche.

Una vasta offerta, quella che è possibile trovare al Sicilia Outlet Village, che negli ultimi mesi si è arricchita di nuove aperture e che consente al pubblico di effettuare una gita fuori porta con famiglia al seguito: oltre allo shopping infatti, i diversi punti food, la fontana danzante nell’agorà principale, le due aree gioco per bambini e l’area parking gratuita, consentono di trascorrere una giornata all’insegna del relax e dello svago, in un tour a tappe tra gli oltre140 negozi presenti in una location dal sapore retrò.

L’inconfondibile prezzo tagliato – che durante il periodo degli sconti scende da tre a due cifre – è il richiamo per tutti coloro che in questi giorni potranno acquistare la griffe luxury tanto desiderata, dosando qualità, offerta e convenienza.

