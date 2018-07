MUSSOMELI – ( Dall’Associazione VITA onlus)-

Le agende nel Distretto Sanitario di Mussomeli sono così organizzate:

A) SCREENING MAMMOGRAFICO: CENTRI DI 1° LIVELLO AGENDE

P.O MUSSOMELI SABATO dalle 9:00 alle 13:00 (Sospensione nel periodo luglio/agosto, nelle festività Pasquali e Natalizie) Per prenotarsi si può telefonare al n. 0934 96244 (dal Lun al Ven ore 9-13)

UNITÀ MOBILE Pianificazione mensile secondo le esigenze territoriali, sentiti i comuni e le associazioni di volontariato. Attività sospesa nei mesi di luglio-agosto

Per implementare l’adesione dello screening mammografico e consentire l’equità di accesso a tutte le donne, anche quelle residenti nei piccoli paesi della provincia, che non dispongono di una sede di mammografica nelle immediate vicinanze o che per particolari condizioni morfologiche del territorio sono meno serviti da trasporti, si fa uso di una Unità Mobile mammografica. Gli approfondimenti richiesti per la popolazione residente nel Distretto di Mussomeli vengono eseguiti presso l’U.O. di Mammografia del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta.

B) SCREENING CERVICALE: CENTRI DI 1° LIVELLO AGENDE

P.O MUSSOMELI In atto l’attività è sospesa in quanto la popolazione è stata quasi tutta invitata e la copertura della popolazione è sufficientemente assicurata dai Consultori Familiari. Per prenotarsi si può telefonare al n. 0934/96244 (dal Lun al Ven ore 9-13)

CONSULTORIO FAMILIARE MUSSOMELI Secondo programmazione comunicata mensilmente dal Consultorio al Centro Gestionale Screening (Attività sospesa nei mesi di luglio-agosto) Per prenotarsi si può telefonare al n. 0934/506476 (dal Lun al Ven ore 9-13)

CONSULTORIO FAMILIARE VALLELUNGA Secondo programmazione comunicata mensilmente dal Consultorio al Centro Gestionale Screening (Attività sospesa nel mese di agosto) Per prenotarsi si può telefonare al n. 0934 814429 (dal Lun al Ven ore 9-13)

La popolazione residente a Sutera, Campofranco e Acquaviva Platani di norma viene invitata ad eseguire lo screening cervicale presso il Consultorio Familiare di Mussomeli.

B) SCREENING COLORETTALE:

I soggetti appartenenti alla popolazione target vengono invitati a ritirare e riconsegnare i kit per l’esecuzione del test della ricerca del sangue occulto fecale presso il PTA, Presidi Sanitari, PPI, e le farmacie del territorio. Tutti i campioni raccolti vengono trasportati al Laboratorio Analisi di San Cataldo, che dedica alla lettura dei test stessi duo o tre sedute settimanali, in base al numero di campioni pervenuti. Gli approfondimenti richiesti per la popolazione residente nel Distretto di Mussomeli vengono eseguiti presso l’U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. Basarocco di Mussomeli. Il Laboratorio di San Cataldo sospende l’attività nel mese di Agosto.

Per quanto riguarda la popolazione non in fascia d’età, di norma si accede, come per le altre prestazioni specialistiche, con ricetta SSN del Medico di Medicina Generale (MMG). Comunque, per maggior chiarezza si riportano nella seguente tabella le modalità di accesso ai test di screening per tale tipologia di popolazione.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, telefonando al Centro Gestionale Screening dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 al numero 0934/506056. Il Responsabile Centro Gestionale Screening Dott.ssa Diana La Verde

PRESTAZIONE Per popolazione esclusa dagli screening organizzati

MODALITÀ DI ACCESSO MAMMOGRAFIA – Donne in fascia d’età compresa tra i 45 ed i 49 anni: con ricetta SSN del MMG, ogni 2 anni (prevista Esenzione Ticket codice D03) – Tutte donne in altra fascia di età: ricetta SSN del MMG PAP TEST – Accesso diretto (senza impegnativa), previa prenotazione, presso i Consultori Familiari: C.F. MUSSOMELI: 0934/506476; C.F. VALLELUNGA: 0934/814429 – Presso altre strutture: accesso con ricetta SSN del Medico di Medicina Generale RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI Ricetta SSN del MMG COLONSCOPIA Ricetta del MMG. Per la popolazione oltre i 45 anni è prevista la colonscopia ogni 5 anni con Esenzione Ticket codice D04.

