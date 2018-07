MONTEDORO – Questa la programmazione estiva per la cittadina di Montedoro: Si è iniziato il 18 luglio 2018 con il teatro “La Fortuna con la F maiuscola”, a cura dell’associazione “Pier Giorgio Frassati” di Serradifalco; si proseguirà ancora con il teatro il giorno 25 luglio 2018 “Il tabernacolo”, a cura dell’accademia popolare – Canicattì; il primo agosto 2018 altra serata di teatro con “e si capitassi a tia” Compagnia teatrale “Luigi Capuana” Campofranco; i prossimo 2 agosto Animazione per bambini – trucca bimbi e balli in Via Cavour; il 7 agosto ancora animazione per bambini in Piazza Europa – con magia e giochi; l’8 agosto ritorna il teatro con “la vita è una commedia” teatro stabile Caltanissetta; il 16 agosto Teatro “Sulità, Santità” a cura Associazione “Signori si nasce” Serradifalco, Per finire, l’appuntamento è il 22 agosto – Teatro . “Serviziu completu” della Compagnia “Don Indorato” Sommatino.

