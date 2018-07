Sono trascorsi più di tre anni da qual tragico 1 luglio 2015 ma il dolore non si attenua. In quella tragica giornata Giuseppe Centamore, 15 anni, morì risucchiato dal depuratore della piscina del camping village La Petite Camargue ad Aigues-Mortes, nel sud della Francia, dove era in vacanza con i genitori. Il padre Salvatore Centamore, di Caltanissetta (dove frequentò l’istituto per Geometri) ma emigrato a Viterbo oltre 30 anni fa, sposato con la montedorese Paola Rita Sanfilippo, ha vissuto un dramma identico a quello dei genitori dei Sara Basso, la frusinate tredicenne rimasta vittima di un incidente analogo.

La tragedia di Giuseppe sarà raccontata nella puntata de “La Vita in diretta” di lunedì 16 luglio (orientativamente intorno alle 16.45) con un’intervista alla madre Paola, ai nonni, agli zii ed ad alcuni cugini che ancora vivono tra Caltanissetta e Montedoro. Il papà Salvatore sottolinea: “La morte di mio figlio è stata, purtroppo, fedelmente replicata la scorsa settimana in Italia con la tredicenne , a causa del cattivo funzionamento degli impianti, trattenimento sotto l’acqua, soccorsi, ricovero in ospedale, decesso. Chiarisco che in televisione non sarà trattata in alcun modo la parte giudiziaria in quanto, sebbene siano passati 3 anni, vige ancora il segreto istruttorio”.

