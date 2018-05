CALTANISSETTA – Nella giornata di ieri, i poliziotti della sezione volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio effettuati nel Capoluogo, hanno effettuato due interventi.

Nel pomeriggio, in viale Regina Margherita, presso la Villa Amedeo, poiché era stata segnalata la presenza di un uomo che stava compiendo atti osceni. La notizia ha avuto un riscontro positivo, infatti, gli agenti hanno sorpreso e identificato un nisseno 66enne senza fissa dimora, che è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Nella tarda serata, nel corso di un posto di controllo, in Viale della Regione, gli agenti hanno fermato un’autovettura Fiat Panda in transito, condotta da una donna nissena 40enne. Dall’ispezione del mezzo è emerso che la stessa, sotto il sedile anteriore destro dell’auto, occultava un sacchetto di plastica contenente circa 20 grammi di marijuana. La donna è stata segnalata per possesso di sostanze stupefacenti.

