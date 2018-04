In Terza categoria non si ferma più la Sommatinese. La capolista granata, che in precedenza aveva ricevuto dal sindaco la bella notizia dell’agibilità dello stadio comunale Peppe Tricoli, ha battuto 1-0 il Campobello di Licata con un gol di Fonti. Un gol pesantissimo che ha permesso alla Sommatinese di mantenere 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l’Accademia Mazzarinese. La squadra mazzarinese ha superato con un secco 5-1 finale la Buterese confermandosi tra le protagoniste del girone di Terza categoria. In classifica, intanto, è risalita la Fc Nissa che ha battuto 0-3 la Marco Pantani a Villarosa. Un risultato che permette alla Nissa Fc di inserirsi nella lotta per un posto nei play off. Per il resto bella vittoria per la Gorgonia Delia che ha battuto 3.-2 la Valguarnerese, mentre il Santa Caterina ha espugnato 2-3 il campo del Morgantina Aidone. Vittoria, sempre per 3-2 del sant’Anna Enna ai danni della Nuova Petiliana. In classifica Sommatinese prima con 42 punti, seguono Accademia Mazzarinese a 42, Gorgonia Delia a 28, Nuova Petiliana Delia a 25, Fc Nissa, Marco Pantani e Santa Caterina a 23, Buterese a 22, Morgantina a 21, Valguarnerese e Sicilianamente Montedoro con 20 punti, Campobello 19 e Sant’Anna Enna 16.

