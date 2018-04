PALERMO – Si era allontanato a tarda sera, sembra con intenzioni suicide, dal suo domicilio palermitano e sarebbe con tutta probabilita’ riuscito nel suo intento, senza il provvidenziale intervento della polizia di Stato. Dopo ore di angoscia e ricerche e’ stato, cosi’, tratto in salvo un 53enne palermitano. Alla Sala operativa della questura di Palermo intorno alla mezzanotte era giunta l’accorata telefonata di un uomo che segnalava l’allontanamento da casa con intenzioni suicide del proprio congiunto. Il capo turno della Centrale operativa ha applicato il protocollo previsto per queste emergenze: si e’ aperto un canale di comunicazione con il gestore telefonico del ricercato che, a distanza di qualche minuto, ha fornito delle coordinate che i poliziotti hanno elaborato grazie ad un sistema in dotazione al 113. Si e’ localizzato il veicolo che, nel frattempo, era arrivato nel messinese. Determinante, in questo caso, e’ stata la collaborazione dei colleghi di Sant’Agata di Militello una cui pattuglia ha raggiunto la vettura segnalata, pericolosamente ferma sulla corsia di sorpasso di una galleria della Palermo-Messina. All’interno della vettura era riverso, privo di conoscenza, il cittadino palermitano che, sembra, avesse assunto un mix di farmaci ed alcool. I poliziotti hanno bloccato il traffico ed evitato che la vettura del palermitano provocasse una drammatica carambola di mezzi, ancor piu’ pericolosa perche’ all’interno di una galleria, in zona priva di vie di fuga e con spazi di accesso ridotti per i mezzi di soccorso. L’uomo e’ stato soccorso e condotto presso un nosocomio del messinese dove e’ tutt’ora ricoverato.

