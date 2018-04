In serie D, nel girone I, la penultima di campionato ha proposto il buon pari 1-1 del Gela di Domenico Terranova fuori casa contro il Gelbison. Gelesi in vantaggio con Gallon, ma ripresi poco dopo dai padroni di casa che, in questo modo, sono riusciti ad evitare la sconfitta. In ogni caso, buona prestazione per la squadra del Golfo che ha sfiorato una vittoria che le avrebbe permesso di portarsi a quota 53 in classifica. E invece solo 51 punti per un Gela comunque positivo nonostante il pari. Perde malamente invece la Sancataldese, ormai salva, contro l’Ercolanese. E dire che i verde amaranto erano passati in vantaggio per primi con Ficarrotta riuscendo poi a pareggiare ancora con Ficarrotta 2-2 la partita, con lo stesso Serenari che aveva anche parato un rigore. Tuttavia, alla distanza i campani sono usciti fuori riuscendo a vincere 5-2. In classifica i verde amaranto di Rosario Marcenò restano inchiodati a 40 punti.

