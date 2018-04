SAN CATALDO. Due giorni di repliche al Teatro Marconi per la compagnia teatrale Medea (nella foto) ed altrettanti significativi successi. Un successo che s’è tradotto in gioia e grandi emozioni per i suoi componenti: <Recitare davanti al nostro pubblico ci ripaga di mesi e mesi di impegno in sala prove. Siamo soddisfatti del nostro lavoro e abbiamo tanta voglia di andare sempre più avanti e preparare sempre prodotti migliori>, hanno sottolineato i componenti della compagnia teatrale Medea dopo l’avvenuta rappresentazione della commedia “Il Diavolo e l’Acqua Santa”. <Questa commedia – hanno spiegato – sarà il nostro cavallo di battaglia di questa prossima estate e siamo pronti a portare, in tutte le piazze in cui andremo, il nome di San Cataldo e della nostra amata Compagnia Medea>.

