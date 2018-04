SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha pubblicato la manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale della progettazione definitiva dei lavori, opere ed impiantistica, sulle infrastrutture del sistema di pubblica illuminazione esistenti finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, inclusi gli eventuali interventi di sperimentazione e applicazione di innovazioni tecnologiche in osservanza delle previsioni del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020- Asse Prioritario 4 – “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” ed in particolare dell’Azione 4.1.3 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”. L’indagine di mercato è rivolta all’individuazione di professionisti, o gruppi temporanei di professionisti, qualificati per il conferimento della progettazione definitiva dei lavori in questione. La selezione avverrà, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con invito rivolto ad un numero di operatori economici non superiore a cinque da scegliersi fra quelli che posseggano contestualmente l’iscrizione all’Albo Unico Regionale, della certificazione di Esperto in Gestione dell’energia (EGE) o Auditor energetico – AE o ESCo (Energy Service Company) e di essere in possesso di comprovate capacità professionali con riferimento all’attività di progettista così come esplicitate dai CAM. Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a cinque, si procederà al sorteggio pubblico il prossimo 3 maggio alle ore 11. Successivamente gli operatori-economici sorteggiati saranno invitati a produrre, entro e non oltre giorni 7 dalla trasmissione tramite PEC dell’invito, opportuna offerta di ribasso in busta chiusa con le modalità all’uopo indicate nell’invito. Sarà ritenuto aggiudicatario il professionista che avrà formulato il maggior ribasso. In caso di offerte aventi lo stesso ribasso si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico professionale anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché avente tutti i requisiti di validità. Le competenze professionali relative all’incarico ammontano ad € 37.262,68, oltre ad Iva ed oneri previdenziali, avendo calcolato una parcella per la Categoria d’opera Impianti (IA.03) e per un importo di lavori pari ad € 1.080.000. Gli interessati devono inviare la propria manifestazione d’interesse in apposito plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, o mediante P.E.C. . La documentazione dovrà pervenire entro le ore 10 del 3 maggio.

