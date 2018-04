RAVANUSA (articolo di Silvio D’Auria) – Guido Muratore uno dei dirigenti dell’asd Ravanusa: “Quella che ci stiamo lasciando alle spalle è senz’altro la stagione più difficile che abbiamo affrontato. Giocare fuori dalle mura amiche è un handicap che penalizza pesantemente perché allontana il pubblico, gli sponsor e rende più complicato organizzare e programmare i lavori della squadra e dello staff tecnico. Tuttavia non cerchiamo alibi, stiamo lottando per la salvezza e per evitare i play out. Questo è il nostro obiettivo e siamo convinti che abbiamo i mezzi per raggiungerlo. I nostri ragazzi stanno facendo sacrifici enormi tra mille difficoltà e ciò nonostante sono concentrati e determinati nel raggiungere la salvezza.

A loro deve andare il nostro ringraziamento e quello dell’intera città perché stanno dimostrando tutto l’amore che hanno per la nostra maglia e i nostri colori. Abbiamo la fortuna di avere uno staff tecnico (Angelo Loggia e Peppe Merlo) tra i più preparati e più competenti della categoria che riesce a tirare fuori il meglio dei nostri ragazzi anche nei momenti di grande difficoltà. Bisogna rilanciare il progetto Ravanusa Calcio facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni, rinnovando gli obiettivi che devono essere più ambiziosi. Per il futuro c’è bisogno di un maggiore coinvolgimento sotto il profilo dirigenziale e societario e di avere la consapevolezza che il Ravanusa calcio è un patrimonio di tutti e che tutti siamo chiamati a dare un contributo di partecipazione, economico e organizzativo. Ci sono tutte le condizioni per rilanciare il calcio a Ravanusa. Il nuovo look dello Stadio Saraceno rappresenterà un motivo in più per far bene e meglio. Dipende da tutti noi”.

A fine maggio riapertura e inaugurazione dello stadio Saraceno dopo i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica con una manifestazione celebrativa della Coppa Italia dilettanti vinta nel giugno del 1979 a Camaiore con il gol partita del difensore Corrado Conti.

