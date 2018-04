MUSSOMELI – Domani, martedì 17 aprile, gli alunni, i genitori e i docenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” incontreranno il luogotenente Salvatore Imbesi, comandante della Guardia di Finanza di Mussomeli, sul tema “Educazione alla legalità economica”.

“La “Legalità economica” è un progetto a cura della Guardia di Finanza, cui ha fatto seguito un protocollo d’intesa con il Miur per svolgere attività formative nelle scuole, orientato a spiegare il significato di “legalità economica” attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita quotidiana; a incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano economico; a sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare non per paura delle relative sanzioni, bensì per la sua utilità, sotto il profilo individuale e sociale; a illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza e far riflettere su quei luoghi comuni, presenti in alcuni contesti socio-culturali, che proiettano un’immagine distorta del valore della “sicurezza economico-finanziaria” e dei compiti delle Fiamme Gialle”.

Per ragioni organizzative un primo incontro con gli alunni della scuola secondaria di primo grado: dalle ore 12.00 alle 13.30 le classi del plesso “Sac. Giuseppe Messina” di Mussomeli; dalle 15.15 alle 17.15 le classi del plesso “Padre Pino Puglisi” di Mussomeli.

La dirigente scolastica Alessandra Camerota auspica “una partecipazione consapevole da parte di genitori e docenti, nella convinzione che si possa fare cittadinanza attiva e prevenzione legale con l’obiettivo educativo di contrastare rischi e pericoli riferiti ai reati economico-finanziari quali l’evasione fiscale, l’uso di sostanze stupefacenti, la corruzione, la falsificazione e altri”. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)

