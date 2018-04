MUSSOMELI – “Abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale Mussomeli di trasmettere gratuitamente in diretta streaming le sedute dei prossimi Consigli Comunali perché crediamo nell’importanza di rendere partecipe alla vita del proprio comune e del proprio territorio anche chi non può, per qualsiasi motivo, recarsi fisicamente nell’aula consiliare! Dare la possibilità di seguire i lavori dell’aula è di fondamentale importanza per ridare senso alle forme di democrazia partecipativa”. E’ quanto si legge sulla pagina FB del “Meetup Mussomeli 5 stelle” che ha formalizzato la richiesta all’Amministrazione comunale a firma di Giacinto Savatteri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...