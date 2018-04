CALTANISSETTA – L’INPS di Caltanissetta, il 19 e 20 aprile 2018 ha in programma le “giornate internazionali di informazione previdenziale”, dedicando uno sportello ai cittadini che hanno lavorato in Italia ed in Germania e che intendono chiarire la loro posizione pensionistica.

Obiettivo principale è offrire un servizio di assistenza per i lavoratori che hanno svolto periodi di attività in Italia ed in Germania.

Coloro i quali rientrano in tale categoria e volessero ottenere una consulenza, potranno fissare un appuntamento entro martedì 17 aprile, telefonando al n. 093476238 o con una email a URP.CALTANISSETTA@INPS.IT comunicando nome, cognome, codice fiscale.

