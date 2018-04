ROMA – “L’unica strada e’ accordo centrodestra e M5s”, altre strade non ce ne sono” altrimenti “meglio andare a votare”. Cosi’ Matteo Salvini, in un’intervista al tg3.

I numeri sono numeri e in questo momento non ci sono. Se FI litiga con i Cinque Stelle, i Cinque stelle litigano con Forza Italia, non andiamo lontano. O si fa questo governo e si comincia a lavorare subito, oppure si torna al voto”, ha aggiunto Salvini. “Basta capricci e veti, io sono pronto anche domani”, ha aggiunto il segretario del Carroccio. I rapporti con Berlusconi? “Sono buoni, non bado alla forma ma alla sostanza, l’importante e’ mantenere l’impegno con chi ci ha votato”, ha sottolineato.

