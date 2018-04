GELA – Un minorenne tenta di rubare all’interno dell’auto di un carabiniere fuori servizio, ma viene visto e bloccato. E’ successo a Gela dove un ragazzino è stato denunciato per tentato furto, ricettazione e false generalità.

Il carabiniere si era allontanato per pochi minuti dalla sua auto parcheggiata in strada per prendere degli oggetti da caricare. Al suo ritorno vede che seduto all’interno c’era qualcuno intento a rovistare. Il militare lo riesce a bloccare e chiama i colleghi per rinforzo. I militari del nucleo radio mobile di Gela hanno supportato il collega fermando il giovane ladro, che è stato poi portato in caserma per l’identificazione. Il ragazzo, in un primo momento, non ha detto ai carabinieri il suo vero nome. I carabinieri hanno inoltre scoperto che il ragazzino si è spostato a bordo di un’auto che è risultata rubata.

I carabinieri infatti hanno effettuato le prime verifiche sulla vettura e hanno scoperto che il proprietario dell’auto ne aveva denunciato il furto qualche giorno prima a Gela. L’auto è stata dunque riconsegnata al legittimo proprietario e il giovane, su disposizioni del magistrato della procura per i minorenni, è stato denunciato a piede libero per tentato furto, ricettazione e false generalità e affidato ai genitori. (di Silvia Iacono, fonte gds.it)

