RAGUSA – Tra venerdi’ e sabato aveva tenuto sotto la minaccia di una pistola il titolare di un bar a Modica. Novecento euro il bottino della rapina. Il personale del commissariato di Modica ha sottoposto a fermo un albanese 25enne per rapina. Il titolare del bar era stato aggredito mentre stava tornando a casa dopo aver chiuso l’attivita’ commerciale. Due gli individui con volto coperto da passamontagna, armati di pistola e coltello lo hanno spinto nell’androne di casa minacciandolo. La vittima ancora sotto choc aveva fornito elementi alla polizia che con una rapidissima attivita’ d’indagine e’ riuscita a risalire ad uno degli aggressori, gia’ con precedenti di polizia in materia di droga. Il venticinquenne si era stabilito a casa di un italiano e durante la perquisizione sono state trovate le armi usate per portare a termine la rapina il giorno prima assieme al suo complice: una pistola, in metallo pesante priva del tappo rosso ed un grosso coltello lungo circa 23 centimetri. L’albanese, oltretutto era destinatario di un provvedimento di espulsione a cui lo stesso non aveva mai ottemperato. Gli agenti stanno ricercando i complice dell’aggressione.

