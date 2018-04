CALTANISSETTA – Si svolgerà domenica 15 aprile – a partire dalle ore 9.00 presso il seminario vescovile di Caltanissetta – una giornata di riflessione, di preghiera e di festa organizzata dall’Azione Cattolica nissena in occasione del centocinquantesimo di fondazione dell’associazione nazionale. Durante la mattina aperta con i saluti del vicario episcopale mons. Giuseppe la Placa, si svolgeranno alcune attività formative e ludiche dell’Azione Cattolica Ragazzi e un incontro culturale sull’attualità della testimonianza cristiana di Luigi Diforti (1900-1934). A discutere della figura di laico dell’Azione Cattolica nissena di inizio Novecento ci saranno: Rocco Gumina, Luigi Bontà, Salvatore Barone, Marinella Lo Vetri e Giuseppe Mammano. In tarda mattinata, si esibirà la scuola di danza Scarpette rosse con una rappresentazione intitolata “Un sì tra le dita”. Nel pomeriggio – prima della passeggiata verso la Cattedrale dove a partire dalle 17.00 il vescovo della diocesi di Caltanissetta Mons. Mario Russotto presiederà la celebrazione eucaristica – i giovani dell’Azione Cattolica nissena presenteranno uno spettacolo legato alle tematiche della giornata.

La presidenza diocesana dell’Azione Cattolica guidata da Luigi Bellomo, ha individuato nella vicenda credente di Luigi Diforti una proposta esemplare in grado di legare il passato dell’associazione, al presente e al futuro. Difatti il ricordo del sancataldese Diforti, in occasione del centocinquantesimo di fondazione dell’AC, invita gli uomini, le donne e i ragazzi dell’Azione Cattolica di oggi a riflettere su questioni come la priorità della dimensione spirituale, la missione formativa, la spiritualità coniugale, l’impegno nella Chiesa e per la città, la necessità di comprendere i segni dei tempi nell’ambito culturale, economico, sociale e politico. La manifestazione, aperta all’intera cittadinanza, è l’occasione per conoscere la spiritualità e la proposta formativa che l’Azione Cattolica avanza agli uomini e alle donne del nostro tempo.

