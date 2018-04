CALTANISSETTA – Il suono stridulo della frenata, l’auto che perde aderenza, il tragico schianto: tre anziane travolte dalla Fiat Panda guidata da una donna. Poco dopo le 22.30, un sinistro terribile nel dipanarsi sotto gli occhi degli increduli passanti, si è verificato in via De Cosmi. Il veicolo è piombato su un nutrito gruppo di persone che era diretto alla parrocchia San Pietro per assistere alla veglia pasquale.

Purtroppo le condizioni delle tre ferite, trasportate all’ospedale Sant’Elia, destano serie preoccupazioni: L.C., 82 anni, è in Rianimazione, C.P. di 82 anni e G.F. di 93 hanno riportato diversi traumi.

