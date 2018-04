CALTANISSETTA – Una festa, un compleanno speciale, un anniversario importante quello dei 70 anni della seziona AIA celebrato giovedì 12 aprile con il presidente nazionale Marcello Nicchi. Una festa lieta che ha voluto anche ricordare i volti e le gesta di chi con sacrificio, impegno e costanza ha contribuito alla crescita ed all’affermazione della sezione di Caltanissetta.

Il primo appuntamento presso il centro polivalente “M. Abbate”, gremito da oltre 200 ospiti: autorità civili e militari, il generale dei carabinieri Riccardo Galletta (ex arbitro), il comandante provinciale dell’arma colonnello Gerardo Petitto, l’assessore allo sport Carlo Campione, il vice presidente della Lnd Sandro Morgana, il presidente del Comitato Sicilia Santino Lo Presti, il presidente del Cra Michele Cavarretta, tutti i presidenti delle sezioni siciliane, gli ex presidenti della sezione Cateno Scancarello, Giorgio Vitale, Calogero Schifano.

Il primo intervento è stato quello di Domenico Amico attuale presidente della sezione. Un discorso commosso ed emozionante in cui ha ricordato tanti nomi illustri, senza però dimenticare di guardare al futuro. Poi hanno parlato l’assessore Campione, Cavaretta, Lo Presti e Morgana che ha ricostruito la storia dei presidenti: “La sezione AIA è stata fondata nel 1947 da Eugenio Calcagno primo presidente della sezione AIA di Caltanissetta. Poi il testimone è passato a Francesco Scarantino che aveva mostrato le sue doti tecniche arrivando anche a dirigere gare di serie C e come guardalinee, oggi assistente, gare del campionato maggiore di serie A. Scarantino dirigerà la sezione dal 1968 prima da commissario straordinario, in seguito, dal 1969 , da presidente, collaborato da Calogero Granata e Mario Sicilia. L’arbitro di spicco del periodo è Giovanni Assennato che arbitrerà stabilmente gare di CAI interregionale. E’ l’epoca di Luigi Russo, Antonino Schirmenti, Luigi Messina e Cateno Scancarello che arbitrerà gare di serie C e come guardalinee gare di serie B. Dopo l’improvvisa morte di Francesco Scarantino nel 1980 sarà Giovanni Assennato prima come commissario e poi come Presidente a dirigere la sezione coadiuvato, tra gli altri, da Angelo Lopiano. Nel 1982 sarà la volta di Cateno Scancarello che chiamerà nel direttivo lo stesso Sandro Morgana e Giorgio Vitale, il primo dirigerà gare no alla CAN D, mentre Vitale alla CAI. Durante la gestione Scancarello arbitreranno gare di serie D anche Giuseppe Augello, Massimiliano Fina e Domenico Amico. Nel 1990 viene nominato presidente Giorgio Vitale al quale nella stagione 1992/93 viene conferito il prestigioso premio nazionale Gino Agostini quale miglior presidente di sezione d’Italia. Sono gli anni d’oro della sezione in cui si sono avviati decine di corsi per selezionare i tanti numerosi arbitri che ogni domenica garantiranno il regolare svolgimento delle gare di tutte le categorie. Raggiungeranno la CAN C Michele Liotta ( poi trasferitosi a Lucca) e Michele Giordano, noa quando nel 2002 Giordano sarà inquadrato nel ruolo degli assistenti di serie A e B, ruolo ( svolto per 10 anni) che gli consentirà di entrare nella storia della sezione quale unico nisseno designato in una gara di Champions league. Nel frattempo nella stagione 2004/05 Domenico Amico entra a far parte del comitato regionale arbitri e successivamente nel settore Tecnico, sara, inoltre, uno dei 22 ammessi a partecipare, superandolo, il corso per “quadri” dirigenti AIA indetto dal presidente nazionale Cesare Gussoni. Nel 2007 Vitale viene nominato vice presidente del CRA ed al suo posto viene chiamato a dirigere la sezione Calogero Schifano, in questo lungo periodo raggiungeranno la serie C gli arbitri Antonio Lacagnina e Salvatore Guarino Andrea Cali, Francesco Cusumano, Francesco Scannella e Riccardo Guagenti la Can.D e Davide Fonti la Can.B calcio 5. Nel 2016 Schifano lascia la presidenza a Michele Giordano che dirigerà la sezione un anno per poi passare le consegne, nel Gennaio 2017, all’attuale presidente Domenico Amico, coadiuvato da Giuseppe Lamendola nel ruolo di vice presidente vicario e da Angelo Lopiano nella qualità di vice presidente”.

Poi sul palco è salito il presidente nazionale Marcello Nicchi che oltre a rendere merito agli uomini ed ai fischietti che sono la linfa vitale delle 209 sezioni italiane, è tornato con veemenza sugli argomenti di attualità: “Vogliono indebolire il peso politico degli arbitri e questo significa minare la nostra indipendenza, la nostra forza, aprire scenari nefasti di un passato ancora da dimenticare. Potrebbe essere l’inizio di una nuova Calciopoli. È anacronistico che il Coni voglia togliere il diritto di voto all’Aia per aumentarlo ai professionisti. I nostri arbitri sono di grande valore e spessore tecnico sono il fiore all’occhiello di una Federazione che allo stato attuale non esiste. Sto cercando di evitare lo sciopero ma si sappia che se un giorno qualcuno arriva al campo e non trova l’arbitro, non resti sorpreso. Le sezioni non ce la fanno più. Io cercherò di evitare lo sciopero ma i riconoscimenti sono dovuti, anche all’estero gli arbitri partecipano all’elezione federale. Mettere le mani sugli arbitri significa che ognuno dice la sua nelle designazioni e nel modo di arbitrare. Non pensino di farci paura con le pallottole in busta”. Nicchi poi sottolinea anche il ripetersi di episodi di violenza ai danni degli arbitri. “Ci costringeranno a rimanere a casa perché i genitori non vorranno più mandare i figli ad arbitrare. L’ultimo con un ragazzo di 18 anni picchiato da un claciatore di 31 anni. Quest’anno ci sono stati già 100 arbitri picchiati, le famiglie non ce la fanno più e non possono più finanziarli per andare ad arbitrare”. Nicchi ha poi parlato della Var: “E’ uno strumento che funziona, migliorabile e ormai voluto e accettato da tutti. Ci sono occasioni in cui si deve andare al monitor e altre in cui non c’è bisogno. Ma a decidere è sempre l’arbitro in campo, questo deve rimanere un caposaldo. In Italia c’è una organizzazione che funziona, tutti gli altri ci stanno seguendo. Non ho sensazioni di contrarietà al VAR, ma anzi si chiede di migliorarla e ora si va in campo più sereni: dai protagonisti in campo, ai tifosi. È uno strumento che fa giustizia”. Nicchi è poi tornato sulle parole di Buffon dopo l’eliminazione della Champions per opera del Real Madrid: “Buffon è un grande campione che si avvia ad una bellissima carriera dirigenziale, ma a certi livelli bisogna stare attenti a cosa si dice perché ci sono i ragazzi che ascoltano. Se fosse successo in Italia avrei difeso l’arbitro, che non può essere offeso e minacciato né prima, né durante e né dopo”.

Nicchi ha poi concluso con un ricordo legato a Caltanissetta: “Sulla sabbia del Palmintelli ci sono ancora le mie orme. A Caltanissetta arbitrai, agli inizi degli anni ’80, un Nissa-Akragas che rimane tra i miei ricordi più belli. Spesso le emozioni non sono segnate dai palcoscenici più eclatanti ma da quelli che regalano emozioni particolari. Come accadde per la mia prima partita: un match allievi, fu durissima…ero quasi intenzionato a mollare, il mio designatore di allora mi disse, ok però tieniti pronto per la prossima domenica; ed oggi sono qui”.

Poi la sezione nissena con Nicchi si è trasferita in un noto locale cittadino per una cena conviviale nel corso della quale sono stato premiati i migliori giovani arbitri che hanno così guadagnato il salto di categoria: promozione alla Prima categoria, Santo Zaffora, Giuseppe Cimò e Salvatore Azzolina; promozione alla seconda categoria, Santino Giammusso, Antonio Haba, Stefano Lacagnina, Giulio Miraglia, Gugliemo Zagarini, Eros Lazzara e Nicola Miceli; promozione alla terza categoria, Vincenzo Saporito.

