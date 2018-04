SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, tramite avviso pubblico, ha reso noto che è in pagamento presso la Banca Monte dei Paschi di Siena di via Babbaurra il compenso spettante a coloro che lo scorso 4 marzo hanno svolto la funzione di scrutatore, segretario e presidente nei seggi elettorali cittadini in occasione delle elezioni politiche. Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di apposito documento di riconoscimento.

