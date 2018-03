CALTANISSETTA – Alle 19 prenderà il via la processione (che racconteremo in diretta video sulla nostra pagina facebook) del “Cristo Nero”, altro rito della Settimana Santa nissena, con la quale Caltanissetta rende omaggio al suo ex e venerato patrono il “Signore della Città”. La processione che si snoda per le vie cittadine, per circa due ore, inizia dal Santuario del Signore della Città. Il simulacro è portato in processione a spalla da “Fogliamari” (a piedi scalzi e cantando le lodi del Cristo) accompagnati dalla Real Maestranza, dalle autorità, dal Vescovo e da tutto il Clero.

Il Programma.

Ore 16:30 – Chiesa di Sant’Agata (Collegio) – Riunione di tutte le categorie della Real Maestranza e della banda musicale. Il corteo raggiungerà il Santuario del “Signore della Città”;

Ore 17:00 – Chiesa Santa Maria la Nova (Cattedrale) – Azione Liturgica in memoria della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo;

Ore 19:00 – Santuario del SS.mo Signore della Città – Uscita del Fercolo del Santissimo Crocifisso Signore della Città in piazzetta;

Ore 19:30 – Santuario del SS.mo Signore della Città – Processione del Santissimo Crocifisso Signore della Città, scortato dalla Real Maestranza per le vie più antiche della città. Percorso: via Signore della Città, viale Amedeo, via Roma, via Mauro Tumminelli, via Paolo Emiliani Giudici, corso Vittorio Emanuele, via Re D’Italia, corso Umberto I, via Camillo Genovese, via Roma, viale Amedeo con arrivo al Santuario del Santissimo Crocifisso Signore della Città.

