ASCOLI PICENO – Tragedia nella tarda mattinata di oggi. Un giovane operaio di 27 anni, originario di Gela, Gianluca Canterini, è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda nuova Ghizzoni.

Il 27enne stava sistemando delle tubature di gas quando gli è caduto addosso un grosso tubo e ha riportato un trauma da schiacciamento toracico addominale. Immediati i soccorsi, con i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale il paziente.

All’interno dell’ambulanza l’operaio è andato in arresto cardiaco e in pronto soccorso è stato sottoposto a tentativi di rianimazione che sono andati avanti per due ore, purtroppo senza esito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri ed è facile che sarà aperta un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità sull’accaduto. Il 27enne stava effettuano i lavori di realizzazione del metanodotto della zona industriale di Ascoli.