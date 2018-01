MESSINA – Fermato un droga party a Messina. La polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari l’affittuario di un appartamento e denunciato i suoi 23 “ospiti”. Sequestrati cocaina, popper, Mdma e marijuana. Una telefonata arrivata in sala operativa aveva segnalato schiamazzi in un appartamento di un palazzo vicino alla stazione ferroviaria. Dopo l’irruzione in appartamento, i poliziotti hanno sequestrato 13 dosi di polvere bianca derivata da oppiacei, 18 dosi di cocaina, 4 di marijuana, Mdma in polvere e pasticche e una boccetta di popper.

I giovani, di eta’ compresa tra i 18 ed i 36 anni, sono stati tutti identificati, condotti presso gli uffici di polizia e denunciati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.