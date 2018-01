VILLALBA – Più uno e nonna Maria Stella Di Pietra, l’arzilla nonnina di Villalba, ha raggiunto e festeggiato, oggi 10 gennaio 2018, i 101 anni. La data non è passata inosservata perché la sua amorevole badante, nell’assoluta semplicità, con i parenti e vicini di casa della nonnina, hanno voluto festeggiare questo compleanno, presente l’arciprete Padre Achille Lomanto che ha somministrato la comunione all’anziana festeggiata con una preghiera di ringraziamento per il dono della vita. Presente anche il medico di famiglia dott. Nino Spera che gli ha presentato i suoi personali auguri, mostrandosi assai compiaciuto di annoverare, fra i suoi assistiti, anche nonna Stella che prosegue tranquilla il suo cammino.

IL VIDEO DELLO SCORSO ANNO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEI 100 ANNI.



