Approvato dal Ministero dell’Istruzione il progetto di Liceo classico quadriennale dell’Istituto paritario Gonzaga, unico a Palermo tra le cento classi di sperimentazione scelte in tutta Italia. La nuova opportunita’ formativa avra’ inizio il prossimo anno scolastico e le iscrizioni saranno aperte dal 16 gennaio prossimo. Si tratta di un liceo davvero “classico”, che potenzia il monte ore delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio, ossia il greco e il latino, ma anche della storia dell’arte e dell’inglese.

“In questa scuola i ragazzi potranno immergersi nel mondo della classicita’ in modo da coinvolgersi da protagonisti in quello che studieranno senza perdere conoscenze, ma guadagnando piuttosto competenze che permettano loro di diventare ‘esperti’ di classicita’ con abilita’ da spendere nel mondo contemporaneo”, sottolineano Vito Chiaramonte, coordinatore didattico della Scuola secondaria di primo grado del Gonzaga, e padre Eraldo Cacchione, preside dei Licei.

Il liceo classico del Gonzaga ha ricevuto nei mesi scorsi l’importante riconoscimento di miglior liceo classico della citta’ da parte della Fondazione Agnelli nella classifica Eduscopio.

“La grande novita’ del liceo classico quadriennale consiste nel concentrare in una scuola molto esigente, altamente immersiva e legata alla grande tradizione umanistica dei collegi dei gesuiti, tutta la portata della ratio pedagogica e didattica sottesa al progetto scuola-campus gia’ avviato negli ultimi anni – osserva il nuovo direttore generale dell’Istituto Gonzaga, padre Vitangelo Denora – Sono la centralita’ di ogni singolo alunno, la flessibilita’ del curricolo, l’articolazione degli spazi di apprendimento ad hoc cio’ che fa la differenza”.

“La grande novita’ del liceo classico quadriennale consiste nel concentrare in una scuola molto esigente e altamente immersiva, tutta la ricchezza della grande tradizione umanistica dei collegi dei Gesuiti – osserva il nuovo direttore generale dell’Istituto Gonzaga, padre Vitangelo Denora -. Come Compagnia di Gesu’ sentiamo molto la sfida di attualizzare una scuola come quella del Liceo classico, che e’ capace di fornire quella apertura mentale e quelle competenze ampie, importanti per affrontare la complessita’ del nostro mondo di oggi. Questa proposta – attraverso la centralita’ di ogni singolo alunno, la flessibilita’ del curricolo, l’immersione diretta ed empatica nella classicita’, la nuova articolazione degli spazi e dei tempi di apprendimento- rende particolarmente moderno ed efficace il percorso del classico per le nuove generazioni palermitane e, permettetemi di dire, offrire questa bella opportunita’ in questo momento storico mi rende particolarmente contento”.