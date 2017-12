CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ancora una stranezza, un enigma nei pressi del Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. Ricordate il “salotto buono” depositato sul ponte del Liceo nei primi giorni del 2017? Di fatto un banale rifiuto ingombrante di tipo domestico, ma anche, a ben vedere, una sorta di triste metafora della politica (nissena). Bene: adesso, a fine anno (2017), sotto lo stesso ponte del “Ruggero Settimo” è apparso un singolare, enigmatico personaggio antropomorfo. Umanoide? Ectoplasma? Rettiliano? Tartaruga Ninja? Johnny 5? Luminaria contemporanea? Miracolo?

A me appare come una sorta di giovane guerriero metropolitano fosforescente, dotato di scudo (casco) e lancia. La lancia è rivolta verso l’alto. Un’altra metafora? Un messaggio? Forse i “giovani guerrieri” di questa Città, di questo Paese hanno deciso di cambiare le cose, di fare la rivoluzione? Insomma, basta con vecchie poltrone e statici divani, adesso è l’ora delle lance e delle spade? … Mah! …Chissà cosa ci riserva il futuro? Chissà cosa faremo? Chissà cosa saremo? Umani e non.

Leandro Janni