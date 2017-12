PALERMO – “Riesce perfino difficile trovare un aggettivo per fotografare ad hoc questa nuova manovra di bassissimo profilo”. Lo afferma Giancarlo Cancelleri (M5S), che in qualita’ di vicepresidente dell’Ars ha partecipato alla seduta del Consiglio di presidenza nel corso della quale e’ stata comunicata la nomina dell’ex segretario regionale Patrizia Monterosso ai vertici della Fondazione Federico II. “La Monterosso praticamente esce dalla porta per rientrare dalla finestra. La cosa gravissima – continua Cancelleri – e’ che questa nomina e’ avvenuta con l’avallo di Musumeci. Quando abbiamo chiesto spiegazioni a Micciche’, infatti, lui ci ha risposto che l’operazione e’ stata concordata col presidente della Regione, cioe’ con colui che in campagna elettorale aveva detto chiaramente che avrebbe allontanato la Monterosso. Se questo significava soltanto spostarla di poltrona avrebbe dovuto specificarlo ai siciliani cui ha chiesto il voto e che ancora una volta sono stati vergognosamente ingannati”.