CALTANISSETTA – Nota stampa del sindaco Giovanni Ruvolo in merito al malfunzionamento di alcune luminarie natalizie. A seguito di alcune problematiche sulla funzionalità delle luminarie natalizie in centro storico l’Amministrazione comunale è intervenuta segnalando a stretto giro l’inconveniente alla società affidataria del servizio. Si è trattato, secondo quanto ci è stato relazionato, di malfunzionamenti elettrici probabilmente causati da corto circuito per i quali la stessa ditta sta provvedendo. Dispiace per tali inconvenienti, la completa funzionalità delle luminarie sarà al più presto ripristinata.

Correlati