San Cataldo. Al via oggi il triduo in preparazione alla solennità della Madonna del Carmelo.

SAN CATALDO. Con l’inizio di oggi, lunedì 13 luglio, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate (al Carmelo) in San Cataldo entrano nel vivo i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, fino alla solennità liturgica di giovedì 16 luglio.

Tre giornate di intensa preghiera, riflessione e celebrazione che rappresentano un prezioso cammino spirituale affidato all’intercessione della Vergine del Carmelo, modello di ascolto della Parola di Dio, di fedeltà al Vangelo e di perseveranza nella fede. Il triduo intende aiutare a riscoprire la ricchezza della spiritualità carmelitana, fondata sulla contemplazione, sulla vita interiore e sulla sequela di Cristo, vissuta alla scuola di Maria.

Il programma di oggi, 13 luglio, si aprirà alle ore 19.00 con la Coroncina e le Litanie alla Madonna del Carmelo, seguite alle ore 19.30 dalla Celebrazione Eucaristica, durante la quale sarà amministrato anche il Sacramento dell’Unzione degli infermi. La meditazione della serata sarà dedicata al tema: «Maria, donna della sequela radicale e della fedeltà alla Croce», invitando a contemplare la Vergine come discepola perfetta, rimasta salda accanto al Figlio fino al Calvario.

Il 14 luglio il percorso proseguirà con la riflessione «Maria, Madre della mitezza e dell’amore che perdona». Dopo il momento di preghiera mariana delle ore 19.00, la Santa Messa delle 19.30 sarà caratterizzata dal rito dell’imposizione dello Scapolare del Carmelo, segno della speciale protezione della Vergine e dell’impegno a vivere il Vangelo secondo la spiritualità carmelitana, e si accoglieranno i nuovi iscritti al pio Sodalizio della Madonna del Carmelo. Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

Il triduo culminerà mercoledì 15 luglio con il tema «Maria, la piccola del Signore che accoglie e custodisce il mistero di Dio». Al termine della Celebrazione Eucaristica saranno rinnovate le promesse dei devoti del Carmelo e si terrà un momento di adorazione eucaristica che culminerà alle ore 21.00, quando prenderà il via la tradizionale fiaccolata eucaristica «aux flambeaux», che attraverserà le vie del quartiere, offrendo una significativa testimonianza pubblica di fede e di devozione.

Il cammino di preparazione condurrà infine alla solennità liturgica della Madonna del Carmelo, che sarà celebrata giovedì 16 luglio. Dopo l’apertura della chiesa fin dalle prime ore del mattino e la tradizionale supplica di mezzogiorno, accompagnata dal suono festoso delle campane, ci si ritroverà alle ore 19.30, in Piazza Sant’Antonio, dove sarà celebrata la solenne Concelebrazione Eucaristica, momento culminante della festa, che raccoglierà la comunità attorno all’altare per rendere grazie a Dio e affidarsi alla materna protezione della Madonna del Carmelo.

Accanto alle celebrazioni liturgiche, il programma prevede anche alcuni momenti di fraternità e aggregazione con le manifestazioni civili organizzate nelle serate del 13 e 14 luglio, espressione di una tradizione che continua a coniugare fede, devozione popolare e vita della comunità.

La Chiesa di Sant’Antonio è l’unico punto di aggregazione che unisce due quartieri, quello del centro storico di Sant’Antonio e quello di Santa Germana, dove vivono numerosi anziani che trovano in questa storica e secolare chiesetta un punto di riferimento.