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Orrore in Francia, corpi di cinque neonati ritrovati nella casa di una coppia a Orange

AdnKronos

Orrore in Francia, corpi di cinque neonati ritrovati nella casa di una coppia a Orange

Mar, 28/07/2026 - 11:29

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(Adnkronos) – I corpi senza vita di cinque bebè sono stati ritrovati nell'abitazione di una coppia a Orange (Vaucluse), nel sud della Francia. Secondo una fonte vicina alle indagini, la polizia ha rinvenuto i resti di neonati a casa di una coppia, la cui donna aveva partorito lunedì un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di alcune scatole, secondo la stessa fonte. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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