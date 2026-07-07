Dal Lazio all’Europa, la nuova sfida è rafforzare il dialogo con i territori

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa al WeGil di Roma l’iniziativa “Avvicinare l’Europa alle comunità locali”, promossa dal Consiglio regionale del Lazio, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome e dal Comitato europeo delle Regioni, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, delle reti di informazione Ue nel Lazio, dell’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo e di Anci. La giornata, rivolta agli eletti locali e regionali del Lazio, ha rappresentato un momento di confronto sull’impatto delle politiche europee nei territori e sul ruolo dei finanziamenti Ue nei progetti di sviluppo locale. Al centro dei lavori il rafforzamento del dialogo tra istituzioni europee, Regione, enti locali e comunità, per rendere più accessibili strumenti e opportunità dell’Unione. “Una giornata fondamentale, che ha visto la partecipazione di tanti sindaci e amministrazioni locali”, ha sottolineato Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza e presidente del Consiglio regionale del Lazio. “Siamo riusciti a coinvolgere gli enti locali in una giornata che vede tutti protagonisti, con l’obiettivo di avvicinare l’Europa agli enti locali. Dobbiamo dare i giusti strumenti affinchè i problemi non diventino emergenze”. Nel corso dell’evento è stata presentata la rete EU Local Councillors, primo network europeo dedicato agli amministratori locali, che conta oltre 3.000 membri ed è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dal Comitato europeo delle Regioni. Illustrate anche la sua azione nel Lazio e le iniziative avviate a livello nazionale. Per Pierluigi Sanna, vice sindaco della Città Metropolitana di Roma, “è compito delle istituzioni locali raccogliere le esigenze dalle municipalità”. “Raccogliendo le esigenze si può invertire la rotta rispetto al rapporto tra territorio ed Europa, che a volte fa proposte che cadono dall’alto verso il basso. L’obiettivo è riavvicinare le comunità territoriali alle amministrazioni europee”, ha aggiunto. Nel pomeriggio si è svolta una sessione formativa sulla costruzione di proposte progettuali nell’ambito dei programmi europei a gestione diretta. L’attività rientra nel progetto SITE – Sistema Italia in Europa, promosso dal Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Eutalia. “Per noi questa è un’occasione importante perchè, come Commissione europea, abbiamo molta rilevanza nelle comunità locali”, ha dichiarato Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. “Vogliamo rafforzare la democrazia in Europa, soprattutto in un periodo in cui nel resto del mondo ci sono minacce alla libertà e alla democrazia stessa”.

Accanto ai lavori, il “villaggio europeo” ha ospitato stand istituzionali e incontri one-to-one, favorendo il networking tra amministratori e istituzioni. Durante la giornata è stato distribuito un questionario della Regione Lazio per raccogliere i bisogni dei territori.

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