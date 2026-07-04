Cronosquadre alla Visma, Vingegaard prima maglia gialla del Tour

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Team Visma di Jonas Vingegaard si aggiudica la cronosquadre di Barcellona, prima tappa del Tour de France 2026. Il campione danese è il più veloce a completare i 19,6 chilometri di percorso sulle strade della metropoli catalana con arrivo sul Montjuic, chiudendo la sua prova in 21’47” davanti al Netcompany Ineos Cycling Team del fresco campione d’Italia Filippo Ganna, il secondo più veloce di giornata a soli 8″ dal vincitore dell’ultimo Giro. Soltanto in terza posizione l’Uae Team Emirates Xrg del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar (+0″12), principale favorito per questa 113esima edizione della Grande Boucle. Domani la seconda tappa, sempre in Spagna, la Tarragona-Barcellona di 168,5 chilometri.
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