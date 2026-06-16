Vallelunga, sindaco incontra le Associazioni locali presso la sala consiliare

VALLELUNGA PRATAMENO – La sindaca Rosa Izzo ha invitato, per lunedì 22 giugno 2026 alle ore 17,30, presso l’aula consiliare, tutte le associazioni locali ad un incontro di ascolto e di eventi futuri, riconoscendo in esse “la forza più grande della comunità”. I temi dell’incontro prevedono: Ascolto delle esigenze delle Associazioni; uno spazio aperto per segnalare necessità, criticità e proposte operative delle Associazioni; Esigenza di creare un comitato delle associazioni; Programmazione e realizzazione eventi: un tavolo di lavoro per coordinare e pianificare insieme le prossime manifestazioni ed eventi del territorio. Rafforzamento della rete: migliorare la sinergia e lo scambio di risorse tra il Comune e i diversi gruppi di volontariato. “Questo incontro è dedicato a voi, sottolinea la sindaca Izzo; vogliamo ascoltare le vostre idee e unire le forze per far ripartire gli eventi nel nostro paese. La partecipazione di ciascuno di voi è preziosa. Aiutateci a diffondere questo invito tra tutti i membri della vostra associazione