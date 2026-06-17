San Cataldo verso la mobilità sostenibile: rinnovata l’intesa con Enel X Way

SAN CATALDO. San Cataldo smette di guardare alla mobilità elettrica come a una semplice alternativa e inizia a trattarla come un’infrastruttura strategica. Il rinnovo della partnership con Enel X Way consolida una rete che serve sia chi vive in città, sia chi la attraversa.

L’accordo vede il Comune di San Cataldo impegnarsi in una strategia di decarbonizzazione europea e nell’espansione della rete di ricarica tramite nuovi operatori; parallelamente, Enel X Way garantisce l’uso di energia rinnovabile, l’introduzione della ricarica veloce in via Babbaurra e l’adozione dell’Universal Design per rendere la mobilità elettrica pienamente inclusiva e priva di barriere.

I dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) confermano che il trasporto stradale è una delle principali cause di inquinamento atmosferico e di emissioni di gas serra. Seguendo le direttive dell’Unione Europea e le linee guida del Piano Nazionale Infrastrutturale, l’Amministrazione Comunale ha scelto di non restare a guardare. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e attenuare l’impatto ambientale nel territorio urbano.

Il perimetro dell’intervento resta quello di tre punti nevralgici: Piazza Risorgimento, Piazza Papa Giovanni XXIII – via Salvatore Sardo e via Babbaurra. Ma è proprio quest’ultima a segnare l’evoluzione del servizio con il potenziamento della ricarica veloce, trasformando un punto di sosta in un acceleratore di flussi per turisti e pendolari.

Non si tratta solo di “mettere colonnine”, ma di farlo secondo criteri etici e sociali. La gestione affidata a EXWI garantisce l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate, assicurando che la transizione ecologica sia reale e non solo formale.

Un punto fondamentale è rappresentato dall’inclusività. Grazie alla collaborazione tra Enel X e ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti), le infrastrutture sono state ripensate secondo i criteri dell’Universal Design. Questo significa che i punti di ricarica non sono semplici dispositivi tecnici, ma spazi accessibili a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, rimuovendo ogni barriera architettonica nell’accesso alla mobilità del futuro.

Se da un lato il Comune conferma la stabilità della rete attuale attraverso il rinnovo dell’intesa con Enel X Way, dall’altro guarda avanti. Consapevole che le tre attuali stazioni sono l’unico presidio sul territorio, l’Amministrazione ha deciso di non fermarsi: è stata infatti avviata una manifestazione di interesse aperta a nuovi operatori per potenziare ulteriormente la rete di ricarica in città.

Il sindaco Gioacchino Comparato commenta così la scelta: <<Non stiamo semplicemente prolungando un contratto. Stiamo allineando San Cataldo agli standard europei di decarbonizzazione. L’introduzione della ricarica veloce e l’attenzione al design universale per le persone con disabilità ci dicono che la transizione ecologica deve essere, prima di tutto, una transizione umana e accessibile a tutti>>.

<< Desidero ringraziare il Responsabile del 9° Settore Patrimonio e l’ingegnere Fabio Trobia di Enel X Way per la professionalità, la disponibilità dimostrate durante un iter amministrativo particolarmente complesso, aggiunge l’assessore al Patrimonio Marcello Frattallone. Nonostante le difficoltà burocratiche, Enel X Way ha continuato a garantire il servizio senza alcuna soluzione di continuità, consentendo ai cittadini di usufruire regolarmente delle infrastrutture di ricarica presenti in città. Un esempio concreto di collaborazione efficace tra istituzioni e operatori privati al servizio della comunità >>.