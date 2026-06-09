San Cataldo. Settimana di riconoscimenti in campo artistico-musicale per l’Istituto “G. Carducci”

SAN CATALDO. Giorni intensi per la corale “Note per Crescere” dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, impegnata nelle esibizioni di fine anno. Dopo la manifestazione conclusiva del progetto “Sogni di Sicilia”, svoltasi il 28 maggio 2026 al teatro Regina Margherita di Caltanissetta, appena un giorno dopo ha partecipato, alla “32^ Rassegna Internazionale di Musica Salvuccio Percacciolo”, tenutasi a Mirto (ME), conseguendo il primo premio. La corale si è distinta per il ricco repertorio, composto da brani della tradizione siciliana e un brano inedito della professoressa Maria Concetta Naro e musicato dal Maestro Rosario Randazzo.

Nella stessa manifestazione, nella ricorrenza dell’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, è stato eseguito anche il canto “Dolce Sentire”. La corale, guidata dal Maestro Monica Battaglia e dall’insegnante Maria Ausilia Bancheri, è stata accompagnata al piano e alla chitarra dai professori Clara Scarlata e Mario Ferrara, docenti del corso musicale dell’istituto Comprensivo “G. Carducci”.

Per la giuria, i giovani coristi dell’Istituto “Carducci” si sono distinti per le indubbie qualità vocali, ma anche per il contagioso entusiasmo che ha emozionato il pubblico presente in sala e impressionato positivamente la giuria. Il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Parenti ha espresso viva soddisfazione per il conseguimento del prestigioso premio che si aggiunge ad ricca bacheca e ha ringraziato le insegnanti e gli insegnanti che, instancabilmente, hanno vissuto una settimana di grande impegno e i ragazzi del coro che hanno dimostrato disciplina, talento e generosità.