San Cataldo. Rottamazione Quinquies. Il sindaco ha annunciato l’avvio dell’iter per il recepimento della norma

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato che, per quanto attiene la rottamazione Quinquies l’amministrazione comunale sta avviando l’iter per il recepimento della norma. Lunedì scorso ha inviato atto di indirizzo agli uffici, finalizzato al recepimento della nuova disciplina sulla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, prevista dall’art. 10-quinquies del Decreto Legge del 27 marzo 2026.

Il sindaco ha ringraziato, assieme all’assessore Giarratano, il Consiglio comunale per l’attenzione manifestata su questo tema. Gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre la proposta che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane.

La Rottamazione Quinquies consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria relativa alle entrate comunali affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, versando esclusivamente l’importo dovuto a titolo di tributo o sanzione principale e le eventuali spese di notifica e di procedura, anche relativamente alle infrazioni del Codice della Strada (multe).

<Si tratta – ha spiegato il sindaco – di una misura che punta a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei cittadini e, allo stesso tempo, a migliorare il recupero delle entrate comunali attraverso criteri di equità e semplificazione. Seguiranno ulteriori comunicazioni con tutti i dettagli operativi dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale”.