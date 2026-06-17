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San Cataldo. Ridefinita la mobilità cittadina per Intrafest 2026: ecco le prescrizioni previste

Redazione 1

San Cataldo. Ridefinita la mobilità cittadina per Intrafest 2026: ecco le prescrizioni previste

Mer, 17/06/2026 - 00:11

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SAN CATALDO. A San Cataldo, la trasformazione di Piazza Calvario in un cinema a cielo aperto per il programma “Estate Sancataldese – Intrafest 2026” ha imposto una ridefinizione temporanea della mobilità cittadina, per creare una zona di sicurezza e fruibilità per l’intera comunità.

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste sono state predisposte specifiche prescrizioni viabili per le giornate del 17 giugno e 9 luglio 2026.

Le disposizioni prevedono le seguenti limitazioni:

Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata dei veicoli, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in Piazza Calvario e Via Misteri (tratto da incrocio Via Don Bosco a incrocio Via Gabara).

Divieto di transito veicolare, dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in: Piazza Calvario e Via Misteri (tratto da incrocio Via Don Bosco a incrocio Via P. Mascagni).

Istituzione di stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte (in possesso di contrassegno valido), dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in: Via Misteri (tratto dal num. civ. 86 a num. civ. 98).

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