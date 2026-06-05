San Cataldo. Per la XVIII Giornata Nazionale delle Miniere protagoniste le discenderie delle miniere di Gabara

SAN CATALDO. In occasione della XVIII Giornata Nazionale delle Miniere, è stato possibile entrare nelle discenderie delle miniere di zolfo di Gabara.

Il Parco Minerario di Gabara, nel territorio di San Cataldo, è uno dei siti minerari più importanti della Sicilia. Nato nel 2015 grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il geologo Angelo La Rosa, il Distretto Minerario, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e la Soprintendenza, sorge nella contrada Gabara, un tempo appartenente all’antico feudo Mercato Vallone.

L’area conserva oltre 25 bocche minerarie e numerose strutture legate alla lavorazione dello zolfo, tra cui calcaroni e forni Gill, testimonianze di un’attività estrattiva che ebbe inizio nel XIX secolo grazie all’iniziativa del principe Galletti e che proseguì fino agli anni Sessanta del Novecento.

Oggi il parco permette di visitare le miniere tramite discenderie accessibili e un interessante percorso didattico dedicato alla storia mineraria e alla geologia del Monte Gabara. Il tutto è immerso in un vasto bosco di eucalipti, arricchito da un percorso artistico realizzato da scultori e artisti locali e da servizi che rendono l’esperienza ancora più piacevole: sentieri attrezzati, pannelli informativi e aree di sosta.

A rendere tutto ancora più coinvolgente è stato il percorso guidato dal sig. Tumminelli e dal presidente della Pro Loco, che con i loro racconti ci hanno accompagnato alla scoperta della storia delle miniere e della vita dei minatori. Molto toccante anche la rappresentazione della Compagnia Medea: La storia di una madre distrutta dalla perdita del suo caruso, raccontando il dolore, i sacrifici e le difficoltà vissute da tante famiglie legate al mondo delle miniere.