San Cataldo. la Federazione delle Rievocazioni Storiche della Regione Sicilia in visita ai Sanpaoloni

SAN CATALDO. Ancora visitatori interessati e qualificati per i Sanpaoloni. Accolti dal vicepresidente dell’Amico Medico Giovanni Baglio, oggi, domenica 14 giugno 2026, ad ammirare i giganti processionali sancataldesi sono stati i presidenti delle associazioni che compongono la Federazione delle Rievocazioni Storiche della Regione Sicilia in visita in città.

Accompagnati da Giuseppe Ruggieri, vice-presidente della Federazione e presidente dell’Associazione Legio Decima Fretensis e dalla moglie, la guida turistica Azzurra Alessi, gli ospiti sono rimasti incantati davanti alla maestosità dei simulacri e dall’antica tradizione di cui sono protagonisti.

Agli ospiti sono state consegnate le copie delle brochure turistico-illustrative bilingue che raccontano i Misteri e i Sanpaoloni custoditi e curati dalla nostra associazione.