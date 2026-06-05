San Cataldo. In meno di 24 ore l’App comunale ha raggiunto i primi 1000 download

SAN CATALDO. In meno di ventiquattr’ore l’app San Cataldo ha raggiunto i primi 1000 download: un piccolo traguardo, ma solo l’inizio di un percorso che renderà l’informazione più immediata, i servizi più accessibili e il dialogo tra cittadini e Comune ancora più diretto.

Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato. E’ possibile scaricare l’app da App Store (iPhone) https://apps.apple.com/it/app/san-cataldo/id6774232332 oppure su Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details….